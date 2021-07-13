Не взбалтывать и не смешивать. Почему ВОЗ запретил миксовать вакцины?

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила против смешивания вакцин от коронавируса. Скрытую мотивацию объединения медиков и фармацевтов объяснил в интервью эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.

Одному человеку не стоит принимать различные двухдозные вакцины от коронавируса или делать прививки бустеры третьей зоны от другого производителя. С таким заявлением выступила Заместитель главы ВОЗ по науке Сумья Сваминатан, сообщает Reuters. По словам специалиста, пока неизвестно, к чему может привести смешивание разных вакцин.

В интервью доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов рассказал, что у ВОЗ есть свои мотивы, но и у их противников тоже.

"Представитель ВОЗ прав в том смысле, что мало данных. Пока не наблюдается серьезных побочных эффектов от смешанных вакцин, но они вполне могут быть. Особенно надо учесть, что вакцин много, и как они будут совмещаться, еще предстоит изучить. С другой стороны, сторонники смешенных вакцин тоже в каком-то смысле правы. Был ряд исследований, что иммунитет от этого становится сильнее", – объяснил Николай Дурманов.

Однако, у проблемы есть и третья сторона, уверяет медик. По его мнению, гражданам развитых стран надо думать не о том, чем бы еще уколоться, а о том, что стоит поделиться вакциной с теми, кому она нужнее.

"Вместо того, чтобы колоть граждан развитых стран третий, четвертый и пятый раз в зависимости от энтузиазма лучше позаботиться и снабдить вакцинами, которых явно не хватает, те страны третьего мира, где сейчас ковидная пандемия приобрела особенную остроту. Логика очень простая, если развитые страны будут успешно бороться с пандемией и снижать циркуляцию вируса, то этот вирус или его суперштаммы и новые варианты будут приезжать из тех стран, где нет вакцин и не идет вакцинация", – заключил Николай Дурманов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/