 Врач рассказал, что происходит с давлением при COVID-19

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Может ли измениться артериальное давление под влиянием коронавирусной инфекции, объяснил в интервью врач-терапевт Георгий Сапего.

Артериальное давление при респираторных вирусных инфекциях, одной из которых является COVID-19, может как повышаться, так и опускаться, отметил врач-терапевт Георгий Сапего.

"Если у человека повысилась температура тела, у него обычно также учащается пульс и повышается артериальное давление. Это связано с ускорением обмена веществ под действием высокой температуры. А если инфекция тяжелая, человек слабеет, становится вялым, сознание путается, то артериальное давление, наоборот, снижается", – сказал он в интервью радио Sputnik.

Повышение артериального давления во время болезни иногда бывает связано с приемом жаропонижающих средств, продолжил врач.

"Нестероидные противовоспалительные препараты, вроде ибупрофена, так влияют на почки, что задерживают жидкость и повышают артериальное давление. Врачи даже намеренно используют этот побочный эффект, чтобы повышать давление людям, которые часто падают в обморок. Вот и при любой инфекции с высокой температурой тела не только сама температура повышает артериальное давление, но еще и жаропонижающие лекарства", – пояснил Георгий Сапего.

Сильное падение давления во время болезни – тревожный симптом, при появлении которого необходимо обратиться за медицинской помощью, предупредил он.

"Если у человека на фоне инфекции его привычная гипертония внезапно уменьшилась на 40 миллиметров ртутного столба, это плохо. Или если в положении стоя давление падает на 20 миллиметров. Или если систолическое давление стало меньше 90 миллиметров. Это все тревожные признаки, тут нужно обратиться за медицинской помощью и может понадобиться госпитализация. Это особенно опасно для пожилых и ослабленных инфекцией людей", – уточнил Георгий Сапего.

По словам врача, COVID-19 может приводить к нарушению регуляции артериального давления, в таких случаях пациенты после выздоровления продолжают жаловаться на слабость, головокружение и другие симптомы гипотонии.

"У некоторых пациентов после коронавирусной инфекции может наблюдаться нарушение регуляции артериального давления. Люди чаще жалуются на падение давления в вертикальном положении тела, не могут работать, не могут заниматься спортом из-за слабости и головокружения. Однако по мере восстановления организма ситуация приходит в норму", – заключил Георгий Сапего.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/