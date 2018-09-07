/Экстренная новость/

МЧС предупреждает...

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю: 8 и 9 сентября местами в крае ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с.

В акватории Черного моря опасность формирования смерчей.

Следите за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио.

При возникновении угрозы чрезвычайной ситуации связанной с резким ухудшении метеообстановки (подтопления и затопления территорий, падение строительных конструкций, деревьев, оползневые процессы и т.п.) может быть задействована комплексная система экстренного оповещения населения с включением электросирен и сиренно-речевых установок (подача сигнала «ВНИМАНИЕ  ВСЕМ!!!»).

Источник: МБУ «Безопасный город»

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Категория: Новости / Экстренная новость

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