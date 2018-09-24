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Сотрудники полиции Тбилисского района ищут пропавшего несовершеннолетнего

В дежурную часть Отдела МВД России по Тбилисскому району поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее сын ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Сотрудниками полиции организованы необходимые оперативно-розыскные мероприятия по розыску Лебединского Алексея Валерьевича, 19.03.2002 г.р.

 

Приметы разыскиваемого: на вид 14-16 лет, рост около 170-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы прямые, светло-русые, глаза карие, славянской внешности.

Был одет: черная футболка, черные джинсы, серые тапочки на резиновой подошве.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетнего, просим сообщать по телефонам дежурной части Отдела МВД России по Тбилисскому району: 102 или 112 (для любых операторов мобильной связи), 89673062101 или 8 (86158) 2-33-12.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Экстренная новость

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