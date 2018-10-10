Повредили магистральный водовод на Таманском полуострове

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8 октября, выполняя земляные работы при строительстве автодороги Вышестеблиевская – Сенной без согласования с ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс», подрядчик ПМК-4 г.Крымск порвал магистральный водовод В-7 диаметром 315 мм. Потоки воды залили огромную территорию, из-за чего предприятию был нанесен значительный материальный ущерб.

Для устранения аварийной ситуации ГУП КК «Кубаньводкомплекс» было вынуждено произвести отключение поврежденного участка водопроводной сети. Перекрытие трубы такого диаметра занимает, как правило, несколько часов. С 13.00 водоснабжение по магистрали было прекращено, без воды остались жители станицы Вышестеблиевская, в которой проживает порядка 4 тысяч человек.

На место выехала аварийно-восстановительная бригада ремонтно-эксплуатационного управления «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс». Восстановить водоснабжение станицы планировалось к вечеру того же дня. Однако опорожнение трубопровода заняло больше расчетного времени вследствие того что место утечки находится в самой нижней точке магистрального водовода В-7. К ремонтным работам специалисты в подобной ситуации могут приступить исключительно в случае полного опустошения водовода.

«Мы приносим свои извинения абонентам за неудобства, связанные с отсутствием питьевой воды на время ремонтных работ. Замена аварийного участка – сложный технологический процесс. Все сотрудники Таманского группового водопровода работают в круглосуточном режиме, и делаем все возможное, чтобы восстановить водоснабжение в станице в кратчайшие сроки», - подчеркнул Андрей Горячкин, начальник РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда строительные организации без согласования с водоснабжающим предприятием повреждают магистральный водовод В-7. Аналогичный случай произошел 5 августа. При проведении земляных работ «ТрансЮжСтрой» повредил магистраль и жители станицы в вечернее время остались без воды.

По окончанию аварийно-восстановительных работ по факту повреждения магистрального трубопровода, приведшего к аварийной ситуации и потерям воды, ГУП КК «Кубаньводкомплекс» подготовит претензию ПМК-4.

Источник: Пресс-служба Кубаньводкомплекс