Штормовое предупреждение в Новороссийске

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По данным ГМБ-Новороссийск: в Новороссийске ожидается усиление северо-восточного ветра 26-31 м/с. Высота волн 13-20 дм.

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Прогноз погоды по порту Новороссийск на 13 октября 2018 года.

Погоду предстоящих суток будет определять антициклон над ЕТР и термическая депрессия над Черным морем.

ОБЛАЧНОСТЬ Ветер направление, скорость, м/с ЯВЛЕНИЯ Видимость, км Волнение моря, дм Температура воздуха, °С ночь день Малооблачно Северо-восточный 15-20, порывы 24-29 Без осадков ПО 3 кл 10-20 7-13, в открытой части 13-20 13-15 21-23

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"