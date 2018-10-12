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Штормовое предупреждение в Новороссийске

По данным ГМБ-Новороссийск: в Новороссийске ожидается усиление северо-восточного ветра 26-31 м/с. Высота волн 13-20 дм.

Следите за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио.

Прогноз погоды  по порту Новороссийск на 13 октября 2018 года.

Погоду предстоящих суток будет определять антициклон над ЕТР и термическая депрессия над Черным морем.

 

 

ОБЛАЧНОСТЬ

 

Ветер

направление,

скорость, м/с

 

       

ЯВЛЕНИЯ

 

Видимость,

км

 

      Волнение

    моря,

 дм

 

 

Температура

воздуха,  °С

 

 

 

 

 

ночь

день

 

Малооблачно

 

 

 

 

Северо-восточный

15-20, порывы 24-29

 

 

Без осадков

  

ПО 3 кл

 

 

10-20

 

 

7-13,

в открытой части 13-20

 

13-15

 

 

 

 

21-23

 

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"

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Категория: Новости / Экстренная новость

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