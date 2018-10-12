/Экстренная новость/
Штормовое предупреждение в Новороссийске
По данным ГМБ-Новороссийск: в Новороссийске ожидается усиление северо-восточного ветра 26-31 м/с. Высота волн 13-20 дм.
Следите за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио.
Прогноз погоды по порту Новороссийск на 13 октября 2018 года.
Погоду предстоящих суток будет определять антициклон над ЕТР и термическая депрессия над Черным морем.
|
ОБЛАЧНОСТЬ
|
Ветер
направление,
скорость, м/с
|
ЯВЛЕНИЯ
|
Видимость,
км
|
Волнение
моря,
дм
|
Температура
воздуха, °С
|
|
|
|
|
|
ночь
|
день
|
Малооблачно
|
Северо-восточный
15-20, порывы 24-29
|
Без осадков
ПО 3 кл
|
10-20
|
7-13,
в открытой части 13-20
|
13-15
|
21-23
Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"
Категория: Новости / Экстренная новость