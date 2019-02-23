Крым начинает заметать снегом

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В пятницу вечером на Крым обрушился снегопад, часть дорог запорошило. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

В частности, крымские автомобилисты рассказывают о снеге на трассе Симферополь — Ялта в районе Ангарского перевала. По их словам, по состоянию на 17.00 засыпало обочины и проезжую часть, дорога скользкая, но к работе уже приступила снегоуборочная техника.

Перевал в снегу. Техника пошла чистить и посыпать дороги, - написал один из пользователей.

Как сообщалось, на 22 и 23 февраля в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Ожидается снег, метель, гололед и резкое понижение температуры воздуха — на 10-12 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до —14 градусов, днем — до —4…-9.

Источник: https://crimea.ria.ru/crimea_dtp/20190222/1116121257.html