/Экстренная новость/

Крым начинает заметать снегом

В пятницу вечером на Крым обрушился снегопад, часть дорог запорошило. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

В частности, крымские автомобилисты рассказывают о снеге на трассе Симферополь — Ялта в районе Ангарского перевала. По их словам, по состоянию на 17.00 засыпало обочины и проезжую часть, дорога скользкая, но к работе уже приступила снегоуборочная техника.

Перевал в снегу. Техника пошла чистить и посыпать дороги, - написал один из пользователей.

Как сообщалось, на 22 и 23 февраля в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Ожидается снег, метель, гололед и резкое понижение температуры воздуха — на 10-12 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до —14 градусов, днем — до —4…-9.

Источник: https://crimea.ria.ru/crimea_dtp/20190222/1116121257.html

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Экстренная новость

Добавить комментарий

Последние новости

Владимир Синяговский: Пусть ваша служба будет мирной!

Владимир Синяговский: У нас есть политическая воля и ресурсы для выполнения стратегической линии...

Управление Пенсионного фонда РФ в городе Новороссийске информирует...

Назначен новый директор ФГБУ «Сочинский национальный парк»

Крым начинает заметать снегом

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!