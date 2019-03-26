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Минобороны сообщило о гибели в Сирии трех российских военных
В Сирии в конце февраля после нападения террористов погибли трое российских военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.
В министерстве отметили, что тела погибших россиян доставили в Россию.
Также в Минобороны отметили, что после поступления информации об исчезновении трех военных велись их поиски.
Источник: https://www.novayagazeta.ru/news/2019/03/25/150314-minoborony-soobschilo-o-gibeli-v-sirii-treh-rossiyskih-voennyh?utm_source=push
Категория: Новости / Экстренная новость