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Минобороны сообщило о гибели в Сирии трех российских военных

В Сирии в конце февраля после нападения террористов погибли трое российских военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России. 

В министерстве отметили, что тела погибших россиян доставили в Россию.

Также в Минобороны отметили, что после поступления информации об исчезновении трех военных велись их поиски.

Источник: https://www.novayagazeta.ru/news/2019/03/25/150314-minoborony-soobschilo-o-gibeli-v-sirii-treh-rossiyskih-voennyh?utm_source=push

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Категория: Новости / Экстренная новость

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