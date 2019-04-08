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Температура воды в Черном море 11 тепла

Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 9 апреля 2019 года:

по Краснодарскому краю: без осадков. Ветер восточных направлений 5-10 м/с, в дневные часы местами до 15 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+10°, в юго-восточных предгорьях местами +2…+4°; днем +17…+22°, местами до +25°.

На Черноморском побережье: без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с, местами 12-14 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13°, днем +17…+22°.

По Краснодару: без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8°, днем +21…+23°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"

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Категория: Новости / Экстренная новость

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