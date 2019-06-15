Не смотря на свое непростое, неизлечимое заболевание, Лада не сдается

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Русфонд помогает только детям, и это единственный крайний случай, когда они с мамой обратились за помощью и Русфонд поможет в приобретении ТСР.

Лада Пенькова живет в городе Гулькевичи. 26 июня ей испольняется 18 лет. Диагноз: спинальная мышечная атрофия 2-го типа.

У Лады светлая голова, она закончила среднюю школу с отличием, профессию получила самостоятельно, в НТМL Academy (дистанционное обучение), заработав самостоятельно на оплату обучения версткой сайтов. Обучение длилось 9 месяцев, специальность – веб-разработчик.

Лада также занимается изготовлением украшений из чешского стекла на заказ. Украшения никогда не повторяются. Заработанными деньгами от продажи украшений оплатила взятый в кредит айфон в прошлом году. Сейчас открывает свой интернет-магазин по продаже украшений MartuShop, 15% от доходов будет перечислять в детский хоспис «Дом с маяком» в Москве и столько же – в сервис помощи животным Teddy Food.

Ладе требуется кресло-коляска, подъемник, опора для ног и корсеты. Общая стоимость 433 221 руб.

"Дочка с рождения заметно отставала в физическом развитии – поздно и неуверенно начала держать голову, не переворачивалась, не вставала на ножки. Доктора считали, что это признаки детского церебрального паралича, назначали лечение, но улучшений не было. Только в два года, когда сделали генетический анализ, выяснилось, что у дочки спинальная мышечная атрофия 2-го типа. Это тяжелое генетическое заболевание, которое приводит к ослаблению всех мышц. Лада не может ходить. Но она большая умница: с отличием закончила среднюю школу, дистанционно получила специальность веб-разработчика. Однако любое движение дочке дается с трудом – прогрессирует сколиоз, развиваются контрактуры. Чтобы Лада могла без боли перемещаться из кровати в кресло, передвигаться по квартире и самостоятельно заниматься, невролог рекомендует приобрести облегченное кресло-коляску и подъемник с электроприводом. Также дочке нужен ортопедический корсет и противопролежневые средства. Но все эти приспособления за счет госбюджета не предоставляются, а стоят очень дорого Доход у нашей семьи скромный, живем на социальные выплаты – муж тоже на инвалидности. Умоляю вас, помогите!" - обращается Евгения Коновалова, г. Гулькевичи, Краснодарский край.

Невролог Гулькевичской центральной районной больницы Надежда Колган: «Лада самостоятельно не ходит, сидит с опорой. При ее росте 115 см и весе 15 кг ей требуется мобильное электрическое кресло-коляска, которое позволит девочке передвигаться не только дома, но и на улице. Чтобы уменьшить нагрузку на позвоночник, нужны корригирующие корсеты и опора для ног. Также необходимы противопролежневые приспособления. Электрический реабилитационный подъемник даст Ладе возможность перемещаться из инвалидного кресла в кровать или ванную».

Как помочь Ладе?

- отправить пожертвование с банковской карты. Пройдите по ссылке http://rusfond.ru/card и в открывшемся списке выберите Лада Пенькова

- отправить пожертвование от юридического лица. Пройдите на страницу с реквизитами фонда https://rusfond.ru/about/22 и в назначении платежа укажите: организация лечения Лады Пеньковой

Благотворительный фонд "РУСФОНД"

ИНН 7743089883

КПП 771401001

р/с 40703810700001449489 в АО "Райффайзенбанк"

г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Лады Пеньковой. НДС не облагается.

- отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами

– воспользоваться системой "МТС. Легкий платеж" (со счета мобильного телефона МТС)

– Перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги или электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите "Лада Пенькова").

Источник: Русфонд