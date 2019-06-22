Не платите посредникам! Услуги ПФР бесплатны!

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УПФР в г.Новороссийске информирует. В Краснодарском крае распространяются объявления об юридических или адвокатских посредниках, которые помогут восстановить СНИЛС, оформить пенсию или распорядится средствами материнского (семейного) капитала.

В связи с этим Отделение ПФР по Краснодарскому краю напоминает: все услуги, предоставляемые Пенсионным фондом Российской Федерации, являются бесплатными.

В том числе, назначение и перерасчет пенсии, выдача и замена СНИЛС, выдача сведений о состоянии индивидуального лицевого счета и т.д.

Если кто-то предлагает Вам за определенную плату помощь в получение той или иной услуги ПФР, обратитесь сначала в клиентскую службуПФР, где квалифицированные специалисты предоставят Вам консультацию по всем вопросам и выдадут необходимые документы бесплатно .

Кроме того, заказать ряд документов, направить в ПФР обращение по любому вопросу можно в электронном виде через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или мобильное приложение ПФР.