Спасатели и летчики МЧС эвакуировали с приюта «Фишт» травмированного туриста

/Экстренная новость/

Вчера вечером в спасательный отряд поступило сообщение о том, что в районе г. Фишт, при спуске с гребня Большого Фиштинского ледника, получил травму ноги турист 1988 года рождения. У мужчины - закрытый перелом обеих костей голени со смещением, требуется эвакуация в лечебное учреждение.

25 июня в 7.05 утра с базы Южного поисково-спасательного отряда (г. Сочи) вертолетом Ми-8 вылетели спасатели и летчики МЧС России.

Пострадавшего с приюта «Фишт» на носилках транспортировали на борт воздушного судна, там медик ЮРПСО оказала мужчине доврачебную помощь. По прилету на базу спасотряда, туриста из г. Ростов-на-Дону передали уже ожидающим его врачам Скорой.

Мужчина отравился в поход с плато Лаго-Наки (Республика Адыгея) в составе зарегистрированной туристической группы.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России