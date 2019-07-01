Открыты горячие линии по реабилитации инвалидов и по доступности для них высшего образования

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1 июля Комиссия Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов запускает две горячие линии: по вопросам доступности высшего образования для молодых людей с инвалидностью и по вопросам создания современной системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов.

Инициатор открытия горячих линий — заместитель председателя Комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Екатерина Курбангалеева. По словам общественницы, горячая линия по вопросам доступности высшего образования для молодых людей с инвалидностью направлена на мониторинг правоприменительной практики исполнения ст. 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», дающего право абитуриентам с инвалидностью, поступающим на бюджет по десятипроцентной квоте, подавать документы сразу в пять вузов на три специальности в каждом.

«Молодой человек с инвалидностью, поступающий по квоте, может, как и среднестатистический студент, иметь пятнадцать вариантов поступления, — говорит Екатерина Курбангалеева. — Раньше такого не было: для людей с инвалидностью было предусмотрено ограничение: поступать можно было в один вуз на одну специальность. Не поступил — на следующий год. В прошлом году были внесены поправки в Федеральный закон об образовании, снято данное ограничение».

Однако в прошлом году многие вузы по-прежнему требовали от абитуриентов с инвалидностью, поступающих по квоте, оригинал аттестата, нарушая тем самым закон, сказала общественница.

«Сейчас мы посмотрим, что изменилось за год и насколько вузы осведомлены о соответствующих поправках в закон и учитывают ли новые нормы правила поступления в вузы. В случае нарушения законных прав инвалидов, если такое будет, мы готовы в ручном режиме объяснять и исправлять ситуацию», — подчеркнула Екатерина Курбангалеева.

Что касается второй горячей линии, то ее цель — помочь инвалидам в решении самого широкого спектра проблем, говорит общественница.

«В вопросах реабилитации букет проблем: это и исполнение ИПРА (индивидуальной программы реабилитации и абилитации), и возможность найти качественные услуги по реабилитации в своем населенном пункте или регионе, и предоставление в срок и надлежащего качества технических средств реабилитации (ТСР) и многое другое. Мы впервые начинаем эту горячую линию. Она проводится также в тесном взаимодействии с соответствующей рабочей группой по комплексной реабилитации при Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов», — сообщила Екатерина Курбангалеева.

Сообщения по темам обеих горячих линий принимаются по телефону: +7 (800) 737-77-66. Звонок из любого региона России бесплатный. Время работы линии: с понедельника по четверг — с 09:00 до 18:00, пятница — с 09:00 до 16:45 по московскому времени.

Общественная организация Краснодарского края "Мир без границ", лидером которой является депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский, принимает обращения по горячей проблеме в своих представительствах в муниципалитетах Кубани. А также в общественных приемных депутата Синяговского ежедневно с 9:00 до 18:00 по московскому времени.

Источник: Пресс-служба Общественной палаты РФ