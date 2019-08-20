Ейск, Геленджик и Туапсе - самые тихие города России

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Эксперты определили самые тихие и шумные города России.

Самые тихие и комфортные города России – Гурьевск в Калининградской области и Ейск в Краснодарском крае.

Об этом говорит рейтинг, составленный аналитиками портала domofond.ru. В основу рейтинга легли опросы более 90 тысяч человек, которых попросили оценить по десятибалльной шкале утверждение "Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит". По итогам исследования, для каждого региона был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности жителей.

Самым тихим городом России стал Гурьевск с оценкой 8,4 балла. На втором месте – Ейск с 7,9 балла, а на третьем – Михайловск (Ставропольский край) с 7,8 балла. В десятку лидеров также вошли Геленджик (7,8 балла), Туапсе (7,5 балла), Ессентуки (7,6 балла), Майкоп (7,5 балла) и Керчь (7,6 балла).

Самые шумные города оказались в Сибири. Среди них Киселевск (4,3 балла) и Ленинск-Кузнецкий (5,2 балла) в Кемеровской области. Третьей с конца стала подмосковная Электросталь (5,3 балла). Кроме того, в число аутсайдеров попали такие города, как Волжский (Волгоградская область), Якутск (Якутия), а также Лобня и Клин (Московская область) с одинаковой оценкой в 5,5 балла. Города-миллионники оказались внизу списка. В первой сотне оказались только Казань, Пермь, Краснодар и Уфа с одинаковым баллом – 6,5.

Подобные рейтинги очень важны, объяснила в интервью радио Sputnik консультант программы развития ООН, директор Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирина Ирбитская.

«Низкий уровень шума - это одно из первых условий здоровья населения. Трасса, проходящая сквозь город или рядом с городом - это совершенно не оправдание повышенному уровню шума. Есть технологии, есть инженерные решения, которые позволяют этот шум убрать. Сейчас вообще все транспортные технологии сейчас ориентируются на то, чтобы снижать уровень шума. Например, мы можем видеть во Франции - 9 метров от железнодорожной платформы и уже строится жилой дом. И это возможно, благодаря разработкам, которые позволяют делать этот вид транспорта практически бесшумным. Это стимул развития транспортных технологий. Плюс есть планировочные решения, которые гасят звуковые волны и обеспечивают тишину в районе», - отметила эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/