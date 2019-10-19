Семерых из 13 пропавших без вести при прорыве дамбы нашли живыми

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Спасатели нашли семерых выживших после прорыва дамбы в Красноярском крае, сообщили в краевом главке МЧС.

Судьба шестерых рабочих остается неизвестной. Их поиски будут вести в круглосуточном режиме. Дамба технологического водоема золотодобывающей артели разрушилась рано утром в районе поселка Щетинкино Курагинского района. В результате затопило два рабочих общежития. Погибли 15 человек, еще 14 пострадали.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. По данным местных властей, дамба принадлежит холдингу "Сибзолото", но нигде не зарегистрирована, ее построили кустарным способом с нарушением всех норм.

Понедельник, 21 октября, объявлен в Красноярском крае днем траура.

Источник: https://ria.ru/20191019/1559972504.html?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_campaign=ria.ru