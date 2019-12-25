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"Ожидаем воду в домах новороссийцев к 6 утра"

Глава города-героя Новороссийска Игорь Дяченко в социальных сетях сообщил жителям, что вода в кранах появиться не раньше утра четверга, 26 декабря. С 22 декабря подача в водопроводную систему Новороссийска прекратилась в связи с аварией на Троицком групповоде.

"К этому часу по информации «Кубаньводокомплекс» уже идет набор резервуаров насосной станции 4 подъема, который находится в районе Неберджаевского водохранилища, то есть в ближайшие часы вода начнет поступать в Новороссийск.

Выход на плановый режим подачи воды населению нашего города Водоканал сможет возобновить после поступления расчетного наполнения резервуаров чистой воды Троицкого группового водопровода и проведения регулировочных работ на распределительных сетях водоснабжения.

Отмечу, что информация будет обновляться по развитию дальнейших событий."

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Категория: Новости / Экстренная новость

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