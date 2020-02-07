Погиб депутат Госдумы. В Татарстане разбился частный вертолёт с тремя пассажирами...

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Частный вертолёт разбился в Татарстане, заявили в казанском линейном управлении МВД. По данным прокуратуры, в аварию попал вертолёт Bell 406, на его борту находились три пассажира. Гибель депутата Государственной Думы Айрата Хайруллина подтвердили компетентные источники.

Ждём уточнённых данных и о пострадавших, и о самом происшествии», — заявили RT в управлении МВД.

Как сообщила старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова, спасатели не могут приземлиться около места происшествия из-за отсутствия подходящей площадки.

«Три человека на борту... Один точно жив, его видно с вертолёта спасателей. Судьба остальных неизвестна», — цитирует ТАСС Иванову.

Как отмечается, «Единая Россия» в настоящее время выясняет подробности произошедшего. По некоторым данным, на борту вертолёта мог находиться депутат Госдумы Айрат Хайруллин.

Источник сообщил о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета.

В декабре 2019 года в Ненецком автономном округе вертолёт Ми-8, на борту которого находились 23 человека, совершил жёсткую посадку.

Источник: https://russian.rt.com/russia/news/716169-vetrolyot-tatarstan-zhestkaya-posadka?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications