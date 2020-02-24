Полиция устанавливает местонахождение несовершеннолетнего

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Утром 17 февраля 2020 года несовершеннолетний вместе с матерью вышел из дома на улице Видова.

Затем, на улице Анапское шоссе, подросток скрылся из поля зрения матери и направился в неизвестном направлении.

О безвестном исчезновении сына женщина сообщила в правоохранительные органы. С тех пор местонахождение подростка неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 16-17 лет; рост 165-170 см; среднего телосложения, тип лица европейский. Был одет в куртку темно-синего цвета, кроссовки черного цвета. При себе имел рюкзак синего цвета.

В настоящее время правоохранительными органами проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление места нахождения пропавшего, а также обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Если вы обладаете информацией о месте нахождения несовершеннолетнего, сообщите об этом по телефонам:

8-962-862-03-33 или 02