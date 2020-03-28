/Экстренная новость/
Начало нерабочей девятидневки и закрытие госграницы. Главное о коронавирусе за 28 марта
Россия
- Случаев заражения - 1264, новых за сутки - 228.
- В России начались выходные, которые продлятся до 5 апреля. В это время россиян просят не выходить из дома без необходимости.
- С 30 марта Россия закроет государственную границу.
- Российские специалисты разработали схема лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата "Мефлохин".
- Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для клиентов, пострадавших от коронавируса.
- Российские авиакомпании получат 1,5 млрд рублей в качестве компенсации за возвращение граждан РФ домой. На данный момент в россию вернулись 13, 4 тыс. человек.
- Отели и гостиницы Сочи начали выселять туристов в связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорте. Постояльцев, которые приобрели туры с перелетом, доставят домой чартерными рейсами.
- Пени и штрафы за задержки по коммунальным платежам, а также плановые ремонтные работы, связанные с отключением света, воды, газа и тепла, отменят в Крыму на период карантина по коронавирусу.
- Федеральное медико-биологическое агентство зарегистрировало тест-систему, которая позволит выявлять коронавирус за 90 минут. В производство она поступит уже в понедельник.
- Ростех готов запустить в производство аппараты, способные проводить искусственную вентиляцию легких двум пациентам одновременно без риска заражения.
- Правительство России не подтверждает, но и не опровергает ограничение пассажирских перевозок авиа- и железнодорожным транспортом по территории страны из-за коронавируса. Ранее о такой возможности написал ряд СМИ.
Москва
- Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве просит москвичей в ближайшие девять дней не выходить из дома без крайней необходимости.
- Ражим работы МЦД, а также Горьковского, Киевского, Казанского и Ярославского направлений Московской железной дороги изменится с 30 марта по 3 апреля. Точечные изменения также возможны на Белорусском, Курском, Рижском и Савеловском направлениях.
- 6,5 тыс. исследований на коронавирус провели в Москве за одни сутки. На следующей неделе власти планируют проводить до 10 тыс. исследований в день.
- Транспортные льготы продолжат действовать для медиков старше 65 лет во время нерабочей недели.
- Московская полиция будет выдавать паспорта и ставить граждан на регистрационный учет только в исключительных случаях и по предварительной записи.
Мир
- Всего случаев - 509 164, погибли - 23 335 человек.
- В китайском Ухане после двухмесячного перерыва заработало метро. Для контроля количества людей в вагонах на сиденьях размещены специальные наклейки желтого цвета с надписью "сидеть через одного"
- Количество случаев заражения коронавирусом в мире увеличивается вдвое каждые шесть дней, а на территории Соединенных Штатов - каждые три дня.
- Около 200 американских городов испытывают нехватку защитных масок и костюмов для сотрудников чрезвычайных служб и врачей, тестов на выявление коронавируса и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Президент Трамп заявил, что Соединенные Штаты начнут производить такое количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), что смогут покрыть как собственные нужны, так и помочь другим странам.
- Почти четверть работоспособного населения США потеряла работу или была отправлена в отпуск без сохранения заработной платы из-за последствий распространения нового коронавируса.
- Правительство Японии намерено на год освободить от уплаты налогов и страховых взносов компании, чей бизнес пострадал из-за коронавируса.
- В столице Казахстана Нур-Султане с 30 марта по 5 апреля приостановлена работа общественного транспорта.
Источник: https://tass.ru/obschestvo/8105953?following_ch=5107&utm_source=tass&utm_medium=push&utm_campaign=push_all
Категория: Новости / Экстренная новость