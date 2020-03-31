В Краснодарском крае официально введен карантин

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Передвижение жителей личным автотранспортом возможно в исключительных случаях на основании спецразрешений. Созданы мобильные отряды самоконтроля для патрулирования улиц и территорий общего пользования муниципальных образований Краснодарского края.

Соответствующее решение принял Вениамин Кондратьев. По словам главы региона с 18.00 31 марта по 5 апреля в крае будет объявлен карантин. Сейчас готовится соответствующее постановление.

– Мы вводим карантин. Это вынужденная мера, но в противном случае можем дойти до ситуации, когда она уже будет неконтролируема. Жители не смогут покидать места своего проживания, кроме тех, которые будут прописаны в документе, – заявил губернатор. – Карантин может быть продлен – зависит от ситуации. За эти дни необходимо провести максимально полную дезинфекцию улиц, парков, транспорта.

В мобильные отряды самоконтроля войдут сотрудники полиции, Росгрвардии, казаки и общественники.

– Мобильные отряды уже завтра выйдут на патрулирование и будут возвращать жителей на постоянное место проживания. В ручном режиме это надо сделать, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края