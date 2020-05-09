ЗАБОЛЕЛИ/ВЫЗДОРОВЕЛИ/УМЕРЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА. Собираем информацию по округам

/Экстренная новость/

В России зарегистрирован 198 676 (+10 817) случаев коронавируса в 84 регионах, выздоровели 31 916 (+5 308) человек, умерли – 1 827 (+104) человек. Оперативные данные Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора на 09.05.2020 года.

Именно в таком порядке идут цифры: заболели/выздоровели/умерли (в порядке убывания).

ЦФО

Москва 104189/ 12779/1010

Московская 19425/1030/186

Тульская 1706/266/12

Калужская 1641/224/14

Рязанская 1560/198/5

Брянская 1537/450/17

Курская 1339/273/6

Тамбовская 1221/250/2

Владимирская 1166/100/13

Ярославская 1051/162/11

Орловская 973/244/7

Тверская 822/316/10

Воронежская 809/327/12

Липецкая 801/186/2

Ивановская 679/164/10

Смоленская 668/254/7

Белгородская 659/183/6

Костромская 343/96/3

СЗФО

Санкт-Петербург 6990/1662/53

Мурманская 2340/257/4

Ленинградская 1433/393/6

Коми 803/214/14

Калининградская 671/175/11

Новгородская 469/81/5

Архангельская 400/149/1

Псковская 277/59/8

Вологодская 267/90/1

Карелия 128/31/0

Ненецкий АО 49/1/0

УрФО

Свердловская 1705/269/3

ЯНАО 1105/158/3

Челябинская 951/188/3

Тюменская 730/284/5

ХМАО 626/219/4

Курганская 71/33/0

ПФО

Нижегородская 4180/649/26

Татарстан 1586/340/5

Башкирия 1416/409/15

Мордовия 1102/197/8

Чувашия 1081/200/8

Саратовская 1007/196/4

Оренбургская 895/272/5

Марий-Эл 882/589/5

Самарская 877/102/9

Ульяновская 765/144/4

Кировская 761/184/4

Пермский край 735/385/11

Пензенская 723/301/8

Удмуртия 352/106/11

ДФО

Хабаровский край 862/345/7

Приморский край 808/181/10

Бурятия 548/171/5

Якутия 477/83/4

Камчатка 363/50/0

Забайкальский край 272/104/0

Еврейская АО 175/34/1

Магаданская 154/68/2

Амурская 135/20/1

Сахалинская 37/20/0

Чукотка 21/11/0

СФО

Красноярский край 1070/253/13

Новосибирская область 1025/306/14

Алтайский край 641/173/3

Хакасия 403/94/8

Иркутская 271/77/4

Омская 245/54/6

Кемеровская 214/61/6

Томская 191/51/2

Тыва 60/29/0

Алтай 51/12/0

ЮФО

Краснодарский край 1830/595/21

Ростовская 1674/338/19

Волгоградская 893/287/12

Астраханская 673/161/6

Калмыкия 455/102/5

Адыгея 220/140/7

Крым 177/57/2

Севастополь 119/21/2

СКФО

Дагестан 2560/679/18

Северная Осетия 1505/296/10

Кабардино-Балкария 1168/192/3

Ингушетия 1152/263/28

Ставропольский край 1012/279/20

Чечня 733/404/8

Карачаево-Черкессия 509/66/3

P.S. Еще раз напоминаем, что вся официальная информация за текущие сутки в сводках транслируется на следующий день!

Источник: Телеграм-канал