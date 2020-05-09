ЗАБОЛЕЛИ/ВЫЗДОРОВЕЛИ/УМЕРЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА. Собираем информацию по округам
В России зарегистрирован 198 676 (+10 817) случаев коронавируса в 84 регионах, выздоровели 31 916 (+5 308) человек, умерли – 1 827 (+104) человек. Оперативные данные Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора на 09.05.2020 года.
Именно в таком порядке идут цифры: заболели/выздоровели/умерли (в порядке убывания).
ЦФО
Москва 104189/ 12779/1010
Московская 19425/1030/186
Тульская 1706/266/12
Калужская 1641/224/14
Рязанская 1560/198/5
Брянская 1537/450/17
Курская 1339/273/6
Тамбовская 1221/250/2
Владимирская 1166/100/13
Ярославская 1051/162/11
Орловская 973/244/7
Тверская 822/316/10
Воронежская 809/327/12
Липецкая 801/186/2
Ивановская 679/164/10
Смоленская 668/254/7
Белгородская 659/183/6
Костромская 343/96/3
СЗФО
Санкт-Петербург 6990/1662/53
Мурманская 2340/257/4
Ленинградская 1433/393/6
Коми 803/214/14
Калининградская 671/175/11
Новгородская 469/81/5
Архангельская 400/149/1
Псковская 277/59/8
Вологодская 267/90/1
Карелия 128/31/0
Ненецкий АО 49/1/0
УрФО
Свердловская 1705/269/3
ЯНАО 1105/158/3
Челябинская 951/188/3
Тюменская 730/284/5
ХМАО 626/219/4
Курганская 71/33/0
ПФО
Нижегородская 4180/649/26
Татарстан 1586/340/5
Башкирия 1416/409/15
Мордовия 1102/197/8
Чувашия 1081/200/8
Саратовская 1007/196/4
Оренбургская 895/272/5
Марий-Эл 882/589/5
Самарская 877/102/9
Ульяновская 765/144/4
Кировская 761/184/4
Пермский край 735/385/11
Пензенская 723/301/8
Удмуртия 352/106/11
ДФО
Хабаровский край 862/345/7
Приморский край 808/181/10
Бурятия 548/171/5
Якутия 477/83/4
Камчатка 363/50/0
Забайкальский край 272/104/0
Еврейская АО 175/34/1
Магаданская 154/68/2
Амурская 135/20/1
Сахалинская 37/20/0
Чукотка 21/11/0
СФО
Красноярский край 1070/253/13
Новосибирская область 1025/306/14
Алтайский край 641/173/3
Хакасия 403/94/8
Иркутская 271/77/4
Омская 245/54/6
Кемеровская 214/61/6
Томская 191/51/2
Тыва 60/29/0
Алтай 51/12/0
ЮФО
Краснодарский край 1830/595/21
Ростовская 1674/338/19
Волгоградская 893/287/12
Астраханская 673/161/6
Калмыкия 455/102/5
Адыгея 220/140/7
Крым 177/57/2
Севастополь 119/21/2
СКФО
Дагестан 2560/679/18
Северная Осетия 1505/296/10
Кабардино-Балкария 1168/192/3
Ингушетия 1152/263/28
Ставропольский край 1012/279/20
Чечня 733/404/8
Карачаево-Черкессия 509/66/3
P.S. Еще раз напоминаем, что вся официальная информация за текущие сутки в сводках транслируется на следующий день!
Источник: Телеграм-канал
Категория: Новости / Экстренная новость