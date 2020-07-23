Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

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Эта мера поддержит граждан и будет способствовать развитию внутреннего туризма.

Туристы, путешествующие по России, смогут рассчитывать на частичную компенсацию средств, потраченных на покупку путёвок. Для этого из резервного фонда Правительства выделяется 15 млрд рублей. Распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

При стоимости тура от 25 тыс. рублей кешбэк составит 5 тыс. рублей. Туристы, потратившие на путёвку от 50 тыс. рублей, получат назад 10 тыс. рублей. Возврат 15 тыс. рублей предусмотрен для тех, кто заплатил от 75 тыс. рублей и больше.

Обязательные условия участия в программе – продолжительность тура не менее пяти ночей, оплата через российскую платёжную систему «Мир».

Решение Правительства направлено на поддержку граждан и развитие внутреннего туризма.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.