Без необходимости не выходите на улицу, находясь на улице будьте осторожны!

/Экстренная новость/

ВНИМАНИЕ! ОЖИДАЕТСЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ УРАГАН ПОРЫВЫ 35М/С, НОЧНЫЕ УТРЕННИЕ ЧАСЫ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 6-8 МОРОЗА, ПАРЕНИЕ МОРЯ ОБЛЕДЕНЕНИЕ СУДОВ, ПРИЧАЛОВ. ВЫСОТА ВОЛН 15-25 ДМ.

Сегодня, 11 марта 2021, в связи с усилением ветра до ураганных значений главой муниципального образования город Новороссийск принято решение о задействовании систем оповещения муниципального образования. Включение сирен будет произведено в 13:00 11 марта.