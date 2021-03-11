/Экстренная новость/

Без необходимости не выходите на улицу, находясь на улице будьте осторожны!

ВНИМАНИЕ! ОЖИДАЕТСЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ УРАГАН ПОРЫВЫ 35М/С, НОЧНЫЕ УТРЕННИЕ ЧАСЫ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 6-8 МОРОЗА, ПАРЕНИЕ МОРЯ ОБЛЕДЕНЕНИЕ СУДОВ, ПРИЧАЛОВ. ВЫСОТА ВОЛН 15-25 ДМ.

Сегодня, 11 марта 2021, в связи с усилением ветра до ураганных значений главой муниципального образования город Новороссийск принято решение о задействовании систем оповещения муниципального образования. Включение сирен будет произведено в 13:00 11 марта.

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Категория: Новости / Экстренная новость

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