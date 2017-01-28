МЧС сообщает прогноз на воскресенье...

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Прогноз погоды представленный «КЦГМС» филиалом ФГБУ «Северо-Кавказск ое УГМС» на ближайшие сутки 29 января 2017 года:

по Краснодарскому краю: ночью местами, днем в большинстве районов края снег. Ночью и утром местами туман, гололедно-изморо зевые явления. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с, днем местами до 14 м/с. Температура воздуха ночью 8-13° мороза, при прояснении 16-18° мороза; днем -2...-7°.

На Черноморском побережье: местами снег. Ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с местами порывы 12-15 м/с, в Новороссийске 15-20 м/с порывы 20-25 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8°, днем -1...+4°.

По Краснодару: днем временами снег. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 6-8° мороза, днем 2-4° мороза.

На двое последующих суток 30.01-31.01.

По Краснодарскому краю: местами снег, 31.01 преимущественно в южной половине края. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 8-13° мороза, при прояснении 16-18° мороза, в юго-восточных предгорьях до -25°; днем 2-7° мороза, в северных и восточных районах до -11°.

На Черноморском побережье: местами снег, мокрый снег. Ветер северо-восточный 6-11 м/с порывы 12-17 м/с, в Новороссийске 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 30.01 7-12° мороза, 31.01 - 5-10 мороза; днем 0...-5°.

В этот период в горах Краснодарского края (кроме горных районов Сочи) и в горах выше 1000 м лавиноопасно.

Температура воды у берегов Черного моря +4…+9°, у берегов Азовского моря 0…-1°.

Высота снежного покрова на горе Аибга (город Сочи) 155 см.