/Экстренная новость/

По данным ГМБ-Новороссийск, в Новороссийске ночью и утром 9 февраля ожидается ураганный ветер 35-38 м/с, в сочетании с температурой воздуха -50С и ниже.

Просьба без необходимости не покидать зданий и помещений, ограничить выход на открытую территорию и передвижение на личном транспорте.

Следите за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио.

Источник: МБУ «Безопасный город»