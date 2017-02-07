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/Экстренная новость/

В Новороссийске ночью и утром 9 февраля ожидается ураганный ветер

По данным ГМБ-Новороссийск, в Новороссийске ночью и утром 9 февраля ожидается ураганный ветер 35-38 м/с, в сочетании с температурой воздуха -50С и ниже.

Просьба без необходимости не покидать зданий и помещений, ограничить выход на открытую территорию и передвижение на личном транспорте.

Следите за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио.

Источник: МБУ «Безопасный город»

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Категория: Новости / Экстренная новость

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