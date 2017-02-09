В пятницу на Кубани сильные морозы...

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Прогноз погоды представленный «КЦГМС» филиалом ФГБУ «Северо-Кавказск ое УГМС» на ближайшие сутки 10 февраля:

по Краснодарскому краю: без осадков. Местами на дорогах края гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -8...-13°, местами по северной половине края до -18...-20°; днем 0...-5°, местами по северной половине края до -8°.

На Черноморском побережье: без осадков. Ветер северо-восточный 15-20 м/с, в Новороссийске северо-восточный 20-25 м/с порывы 24-29 м/с, днем в районе Туапсе 12-14 м/с местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9°, в Туапсинском районе -1...-6°; днем -4...+1°, по югу до +4°.

По Краснодару: без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10°, днем 0...-2°.

10.02.2017 в горах Краснодарского края (исключая Б.Сочи) выше 1500 м лавиноопасно.

Температура воды у берегов Черного моря +8…+9°, у берегов Азовского моря 0…-1°.

10 февраля в связи с прогнозируемыми отрицательными температурами воздуха продолжится образование ледового покрова.

Высота снежного покрова на горе Аибга (г.Сочи) 150 см.