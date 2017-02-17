Курс валют
57.15
60.65
/Экстренная новость/

В Новороссийске изменена организация дорожного движения по нескольким улицам

С 20.02.2017 года, с целью улучшения пропускной способности улицы Кутузовская и исключения образования заторовых ситуаций по направлению по ул. Кутузовская, от ул. Советов до ул. Видова, будет изменена организация дорожного движения по ул. Сипягина, с запрещением поворота налево с ул. Сипягина на ул. Кутузовская.

С ул. Чайковского перенесена остановка общественного транспорта в район площади Чайковского, с целью осуществления беспрепятственно го движения транспортных средств в 2 ряда направо и 1 ряд налево.

Также, запрещен поворот налево автобусам с площади автовокзала на ул. Видова, движение автобусов будет осуществляться от площади автовокзала прямо, по ул. Чайковского до ул. Сипягина, далее от ул. Сипягина по ул. Чайковского, далее по ул. Видова.

Будьте внимательны!

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Экстренная новость

Просмотров: 4 Комментариев: 1
  1. Водитель 17.02.2017 13:53 Ответить
    Однако это не помешает баранам все так же парковаться на участе по ул. Кутузовская, от ул. Советов до ул. Видова и возле КП, создавая 1 полосу движения.
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

День родного языка

К 200-летию со дня рождения И.К. Айвазовского

Вениамин Кондратьев: «Во всех округах Краснодара, где есть самострои, необходимо провести внеплановые проверки на противопожарную безопасность»

В Новороссийске изменена организация дорожного движения по нескольким улицам

Международная платежная платформа PayPal назвала россиян самой читающей нацией