В Новороссийске изменена организация дорожного движения по нескольким улицам

/Экстренная новость/

С 20.02.2017 года, с целью улучшения пропускной способности улицы Кутузовская и исключения образования заторовых ситуаций по направлению по ул. Кутузовская, от ул. Советов до ул. Видова, будет изменена организация дорожного движения по ул. Сипягина, с запрещением поворота налево с ул. Сипягина на ул. Кутузовская.

С ул. Чайковского перенесена остановка общественного транспорта в район площади Чайковского, с целью осуществления беспрепятственно го движения транспортных средств в 2 ряда направо и 1 ряд налево.

Также, запрещен поворот налево автобусам с площади автовокзала на ул. Видова, движение автобусов будет осуществляться от площади автовокзала прямо, по ул. Чайковского до ул. Сипягина, далее от ул. Сипягина по ул. Чайковского, далее по ул. Видова.

Будьте внимательны!