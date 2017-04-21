Режим повышенной готовности введён в Новороссийске в связи с неблагоприятным прогнозом погоды

/Экстренная новость/

В городе развёрнут оперативный штаб по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Такое решение принято сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в связи с неблагоприятным прогнозом. Высокая вероятность ливней с грозой, градом, усиление ветра до 23 м/с сохранится до конца суток 22 апреля.

В связи с этим глава города Игорь Дяченко подписал Постановление, в котором определён порядок мероприятий для снижения возможного ущерба и обеспечения безопасности населения.

В настоящее время для контроля за уровнем водоёмов выставлены дополнительные посты. Повышено внимание к гидротехническим сооружениям: дамбам, мостам, водохранилищам.

Взяты под круглосуточный мониторинг социальные учреждения: детские сады, школы, больницы, объекты с круглосуточным пребыванием людей.

Руководителям промышленных предприятий и торговых организаций рекомендовано защитить окна с подветренной стороны, произвести очистку крыш от посторонних предметов.

Во избежание падений всем строительным организациям предписано закрепить подъёмные краны.

В повышенную готовность приведены все коммунальные, дорожные и аварийные службы города. Под особым контролем работа энергетических предприятий.

Автовладельцев просят заблаговременно эвакуировать автотранспорт, расположенный в низменных местах, попадающих в зоны возможного подтопления.

К выполнению задач, поставленных главой города, привлечены: «Управление ГО и ЧС г. Новороссийска», «Служба спасения», «Пожарная охрана города Новороссийска», УВД и другие службы.

По всем вопросам, связанным с чрезвычайными ситуациями можно обращаться в МБУ «Безопасный город» по телефонам: 637-112, 637-076.