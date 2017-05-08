На Кубани ожидаются сильные дожди с градом

/Экстренная новость/

Во время гроз ветер может усилиться до 15-20 метров в секунду.

В Сочи и по всему Черноморскому побережью ночью и утром 9 мая ожидаются сильные дожди и ветер порывами до 18 метров в секунду.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе сочинской мэрии, в связи с обильными осадками и таянием снега в горах в реках и водотоках города ожидается резкий подъём уровня воды, местами до критического уровня.

Все экстренные службы города переведены на усиленный режим работы, на реках выставлены дополнительные посты наблюдения.

Как сообщает Краснодарский гидрометеоцентр, на основной территории региона 9 мая ожидается кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь, град. Скорость ветра при порывах достигнет 15-20 метров в секунду. Воздух в светлое время суток прогреется до 18-23 градусов.

В ближайшие дни погода значительно не изменится. Рабочая неделя начнется с гроз. Не исключается вероятность града.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Кубани принять необходимые меры для обеспечения безопасности, отказаться от походов в горную местность, особенно вдоль рек. В случае возникновения ЧС звонить с мобильных телефонов по номеру 010.