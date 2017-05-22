Завтра большая часть Новороссийска будет обесточена

/Экстренная новость/

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ по подвесу гразозащитного троса на участке высоковольтной линии 110 кВ «Кирилловская – РИП» 23 мая 2017 года с 8.00 до 17.00 будет прекращена подача электроэнергии на подстанции «РИП» и «Широкая балка».

Социально значимые объекты городской инфраструктуры – поликлиники, детские сады, объекты водоснабжении, попавших в зону отключения гарантировано будут обеспечены электроэнергией при помощи 9 резервных источника питания.

Подготовка к грозовому сезону - один из важнейших этапов в работе Юго-Западных электрических сетей. Своевременное выполнение мероприятий как организационного, так и технического характера, способствует сохранности электрооборудования, позволит избежать нештатных ситуаций, обеспечит надежное электроснабжение потребителей муниципального образования г. Новороссийск.

Юго-Западные электрические сети приносят жителям и гостям города извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52.

При производстве работ филиалом ПАО «Кубаньэнерго» «Юго-Западные электрические сети» на ВЛ 110 кВ Кирилловская–РИП 1-2 цепь с отпайкой на ПС Широкая Балка без электроэнергии будут находиться следующие районы:

14-ый мкр, 15-ый мкр, 16-ый мкр: ул. Вербовая, ул.Пионерская, ул.Молодежная, ул.Южная, ул.Дзержинского, пр-т Дзержинского, пр-т Ленина; р-он Росмонтажа: ул.МуратаАхеджака, ул.Бригадная, ул.Григорьева, ул.Благовещенская, ул.Катанова, ул.Райкунова, ул.Новаковского, ул.Данини, ул.Дерябина, ул.Сливина, ул.Губернатора Волкова, ул.Городская, ул.Понтийская, ул.Васева, ул.Морская, ул.Матросская, ул.Капитанская, ул.Мачтовая, ул.Мореходная, Проезд мореходный, пер.Прибойный, пер.Штормовой.

Пос.Мысхако: ул.Ленина, ул.Крупской, ул.Пограничная, ул.Молодежная, ул.Примоская, ул.Садовая, ул.Зеленая, ул.Спортивная, ул.Парковая, ул.Шоссейная, ул.Встречная, ул.Рассветная, пер.Береговой, ул.Центральная, ул.Луговая, ул.Московская, ул.Бирюзовая, ул.Тенистая, ул.Заречная, ул.Новая заречная, ул.Заветная, ул.Ландышевая, ул.Орловская, ул.Изумрудная, ул.Балтийская, пос.Балка, ул.8-я гвардейская, ул.Альпийская, ул. Катанова, ул. Тихая.

Пос.Федотовка, пос.Широкая Балка, пер.Дачный, ул.Осоавиахима, ул.Лавандовая, ул.Ленская, ул.Андреевская, ул.Панорамная, ул.Подлесная, пер.Камчатский, проезд Светлогорский, Кабахаха 1, Кабахаха 2.