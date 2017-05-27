Московская полиция опубликовала свою версию инцидента с задержанием ребёнка

/Экстренная новость/

26 мая 2017 года около 19 часов 40 минут сотрудники полиции на ул. Воздвиженка обнаружили 10-летнего ребенка, который находился на улице один и подходил к прохожим и водителям автомашин.

Ребенок пояснил, как его зовут, а также что он занимается сбором денежных средств и в настоящий момент находится без сопровождения родителей или законных представителей. Учитывая указанные обстоятельства, было принято решение забрать несовершеннолетнего с улицы, доставить в отдел полиции и вызвать для разбирательства его родителей.

При помещении мальчика в служебный автомобиль к сотрудникам полиции подошла женщина, представившаяся соседкой мальчика, и попросила передать несовершеннолетнего ей, что являлось бы прямым нарушением закона. Получив отказ, женщина попыталась воспрепятствовать законным действиям полицейских, начала кричать, провоцируя конфликт и привлекая к себе внимание прохожих, а также записывать происходящее на камеру мобильного телефона.

В ходе разбирательства установлено, что ребенок в момент его обнаружения полицейскими занимался попрошайничеством, но, учитывая, что ему не исполнилось 16-ти лет, он не является субъектом административного правонарушения.

Около 22 часов 26 мая 2017 года мальчик был передан его отцу, прибывшему в отдел полиции. В отношении отца ребенка составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

В целях тщательного, объективного и всестороннего изучения всех обстоятельств произошедшего и оценки действий сотрудников полиции по поручению руководства УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве проводится проверка, результаты которой будут доведены до общественности.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Коментарий от медиаэксперта Анатолия Шария