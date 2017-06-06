Аварийные бригады Кубаньэнерго завершают восстановление электроснабжения в восточной части Краснодара
Аварийно-восстановительные бригады ПАО «Кубаньэнерго» ведут оперативные работы по восстановлению электроснабжения на восточной окраине Краснодара, где частично были обесточены потребители.
По состоянию на 13.18 6 июня запитаны потребители от подстанции «Пашковской».
Специалисты предпринимают все необходимые меры для скорейшей ликвидации последствий технологического нарушения и восстановления подачи электроэнергии потребителям, включая социально значимые объекты. Используются, в том числе, резервные схемы (для запитки потребителей по резерву) и мобильные источники электроснабжения. Причины случившегося устанавливаются.
Персонал полностью оснащен необходимыми средствами и материалами для оперативного проведения восстановительных работ.
Работает «горячая линия» Кубаньэнерго с единым федеральным номером 8-800-100-15-52.
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