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Аварийно-восстановительные бригады ПАО «Кубаньэнерго» ведут оперативные работы по восстановлению электроснабжения на восточной окраине Краснодара, где частично были обесточены потребители.

По состоянию на 13.18 6 июня запитаны потребители от подстанции «Пашковской».

Специалисты предпринимают все необходимые меры для скорейшей ликвидации последствий технологического нарушения и восстановления подачи электроэнергии потребителям, включая социально значимые объекты. Используются, в том числе, резервные схемы (для запитки потребителей по резерву) и мобильные источники электроснабжения. Причины случившегося устанавливаются.

Персонал полностью ос­нащен необходимыми ср­едствами и материалам­и для оперативного пр­оведения восстановите­льных работ.

Работает «горячая л­и­ния» Кубаньэнерго с ­­единым федеральным но­­мером 8-800-100-15-52.