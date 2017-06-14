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/Экстренная новость/

На территории Новороссийска и Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение

Ближайшие 1-3 часа конца суток 14 июня сутки 15 июня местами крае (включая Краснодар пригороды) ожидается комплекс метеоявлений сильный дождь ливень грозой градом шквалистым усилением ветра 15-20м/с днем 15 июня отдельных пунктах ветер 18-23м/с

Резкие подъёмы уровней рек местами достижением неблагоприятных отметок. Активизация экзогенных процессов.

Экстренным службам поручено: выставить дополнительные посты наблюдения реках гидротехнических сооружениях случае повышения уровня рек докладывать незамедлительно.  Провести информирование населения отдыхающих руководителей курортных комплексов. Спасательные службы привести повышенную готовность.

Источник: МБУ_УГОЧС г. Новороссийск

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Категория: Новости / Экстренная новость

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