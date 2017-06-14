/Экстренная новость/
На территории Новороссийска и Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение
Ближайшие 1-3 часа конца суток 14 июня сутки 15 июня местами крае (включая Краснодар пригороды) ожидается комплекс метеоявлений сильный дождь ливень грозой градом шквалистым усилением ветра 15-20м/с днем 15 июня отдельных пунктах ветер 18-23м/с
Резкие подъёмы уровней рек местами достижением неблагоприятных отметок. Активизация экзогенных процессов.
Экстренным службам поручено: выставить дополнительные посты наблюдения реках гидротехнических сооружениях случае повышения уровня рек докладывать незамедлительно. Провести информирование населения отдыхающих руководителей курортных комплексов. Спасательные службы привести повышенную готовность.
Источник: МБУ_УГОЧС г. Новороссийск
Категория: Новости / Экстренная новость