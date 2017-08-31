В ДТП в Краснодарском крае погибли 5 человек

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По предварительным данным, на 230 километре автодороги «Темрюк-Краснодар-Кропоткин» водитель легкового автомобиля Kia, двигаясь со стороны Усть-Лабинска в сторону города Краснодара, допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем Volvo из сопредельного государства. От удара оба транспортных средства съехали с дороги, при этом Volvo перевернулась.

В результате ДТП на месте погибли 5 человек, находящихся в легковом автомобиле, в том числе дети в возрасте от 9 до 16 лет, 37-летний мужчина и 40-летняя женщина. Водитель грузовика не пострадал.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, наряд ДПС регулирует движение в целях недопущения заторовых ситуаций. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.