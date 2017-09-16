/Экстренная новость/

Поклонская - надежда патриотов?..

В адрес редакции поступило письмо от Национального комитета 60+ с заявлением для СМИ. Ниже мы приводим полный текст заявления с орфографией и лексикой авторов. Без комментариев. Делайте выводы сами.

"В связи с пожеланием ВВП стать самовыдвиженцем «Национальный комитет+60» по наказу избирателей обращается к депутату ГД Поклонской Н.В. с просьбой выставить свою кандидатуру на выборах Президента. По мнению ряда экспертов, для успешного переизбрания ВВП остро необходим «звездный спарринг-партнер» (олицетворяющий КРЫМНАШ) для усиления его позиций и повышения легитимности выборов.

Символично, что голосование состоится 18 марта в День возвращения Крыма в Россию, по воле Божией совпадающий с днем рождения Натальи! За короткое время крымской ПАТРИОТЕССЕ удалось зажечь массы и сплотить патриотов – «антиматильдовцев».

Даже депутаты ГД от СПб Дивинский, Романов и Милонов встали под ее знамя по защите традиционных ценностей страны, а спикер ЗС СПб Макаров и вовсе назвал Россию последней надеждой БОГА, который незримо ограждает страну от недругов и хранит ее для небесного волеизъявления!

Надо понимать, что Наталья Владимировна Поклонская сейчас является ярким воплощением надежд народа страны после возврата Крыма! Представляется, что поддержка миллионов избирателей и отряда депутатов дает ей право стать автором судьбоносного законопроекта об отмене пресловутых «двух сроков для Президента РФ»!

По мнению избирателей, православные питерские депутаты обязаны помочь Поклонской открыть избирательный штаб прямо в Петропавловке рядом с могилой Святого Государя! Полагаем, что Наталья решительно поддержит почин люда по канонизации Учителя ВВП Анатолия Собчака!"

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Категория: Новости / Экстренная новость

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  1. Зануда 16.09.2017 22:13 Ответить
    Сожрали третий срок, сожрут и Поклонскую.
  2. Петр 16.09.2017 21:44 Ответить
    Мне вот интересно. Это душевнобольные пишут Вам такие письма в редакцию?) Во-первых,она по закону не имеет права баллотироваться.

    Во-вторых,женщина душевнобольна и нуждается в психиатрическом лечении вплоть до госпитализации! Плюс она безграмотна и на ней куча статей УК РФ. Какие еще президенты?) Они там в национальном комитете под наркотиками такие письма вам отсылают?) Каких это надежд народа воплощением она является?) Что все душевнобольные получат достойный уход в ПНД при ее типа "правлении"?))

    Меня удивляют такие призывы вообщем... полная шизофрения..
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