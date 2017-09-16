Поклонская - надежда патриотов?..

/Экстренная новость/

В адрес редакции поступило письмо от Национального комитета 60+ с заявлением для СМИ. Ниже мы приводим полный текст заявления с орфографией и лексикой авторов. Без комментариев. Делайте выводы сами.

"В связи с пожеланием ВВП стать самовыдвиженцем «Национальный комитет+60» по наказу избирателей обращается к депутату ГД Поклонской Н.В. с просьбой выставить свою кандидатуру на выборах Президента. По мнению ряда экспертов, для успешного переизбрания ВВП остро необходим «звездный спарринг-партнер» (олицетворяющий КРЫМНАШ) для усиления его позиций и повышения легитимности выборов.

Символично, что голосование состоится 18 марта в День возвращения Крыма в Россию, по воле Божией совпадающий с днем рождения Натальи! За короткое время крымской ПАТРИОТЕССЕ удалось зажечь массы и сплотить патриотов – «антиматильдовцев».

Даже депутаты ГД от СПб Дивинский, Романов и Милонов встали под ее знамя по защите традиционных ценностей страны, а спикер ЗС СПб Макаров и вовсе назвал Россию последней надеждой БОГА, который незримо ограждает страну от недругов и хранит ее для небесного волеизъявления!

Надо понимать, что Наталья Владимировна Поклонская сейчас является ярким воплощением надежд народа страны после возврата Крыма! Представляется, что поддержка миллионов избирателей и отряда депутатов дает ей право стать автором судьбоносного законопроекта об отмене пресловутых «двух сроков для Президента РФ»!

По мнению избирателей, православные питерские депутаты обязаны помочь Поклонской открыть избирательный штаб прямо в Петропавловке рядом с могилой Святого Государя! Полагаем, что Наталья решительно поддержит почин люда по канонизации Учителя ВВП Анатолия Собчака!"