На должность главы Туапсинского района избран Анатолий Русин

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Он возглавил муниципалитет решением депутатов. Выборы руководителя муниципалитета состоялись на 65-й сессии районного совета.

На должность претендовали два кандидата – исполняющий обязанности главы района Анатолий Русин и глава Вельяминовского поселения Александр Урванцев.

По итогам тайного голосования народные избранники большинством голосов поддержали кандидатуру Анатолия Русина.

Обращаясь к депутатам, новый руководитель муниципалитета поблагодарил их за оказанное доверие. Анатолий Русин заверил, что приложит максимум усилий, чтобы оправдать ожидания депутатского корпуса.

– Мы вместе будем работать на процветания района, делать все, чтобы жизнь туапсинцев становилась лучше, успешно решать задачи, поставленные губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, – сказал Анатолий Русин.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края