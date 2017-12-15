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Следствие старается выявить всю цепочку террористов, чтобы предотвратить подобные акты

ФСБ предотвратило теракты в Петербурге.

Об этом сообщает Радио Sputnik - информационно-аналитическая радиостанция с круглосуточным вещанием.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракты в Петербурге. Было задержано семь участников террористической ячейки.Террористы-смертники планировали устроить теракт 16 декабря «в одном из культовых учреждений» Санкт-Петербурга, сообщили в ФСБ. Кроме того, члены ячейки намеревались привести в действие самодельные взрывные устройства в местах массового скопления людей. Оперативное расследование продолжится, рассказал в эфире радиоSputnik президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер.         

«Люди, которые задержаны при предотвращении террористического акта – только вершина айсберга. Это те люди, которые взяты с поличным. Дальше оперативное расследование продвигается в направлении

организаторов, заказчиков, людей, которые вербовали исполнителей, готовили, вооружали, обеспечивали всем необходимым. Следствие старается выявить всю цепочку для того, чтобы больше не допустить повторов подобных актов», - рассказал эксперт.

 

 

Источник: https://ria.ru/radio/

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Категория: Новости / Экстренная новость

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