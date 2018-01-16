Новороссийск без света?
Информация для жителей города Новороссийска о проведении планово-профилактических работ злектрических сетей 17 января.
|
№
|
Наимен
предпр.
|
Время
отключе
ния
(длитель
ность)
|
Адрес/причина.
Принятые меры
|
1
|
НЭСК
|
с 08:00
до 17:00
|
Адрес: ул. Сакко и Ванцетти, ул. Первомайская.
Причина: ТП 51 РУ-6/0,4 кВ ремонт оборудования.
|
2
|
НЭСК
|
с 08:00
до 17:00
|
Адрес: п. Мысхако ул. Заречная.
Причина: ВЛ-10 кВ ТП 283 – ТП 29 (демонтаж ВЛ-10 кВ).
|
3
|
ЮЗЭС
|
с 08:30
до 17:00
|
Адрес: ст. Натухаевская стройцех.
Причина: Новороссийский РЭС устранение дефектов, нумерация опор, техническое освидетельствование ВЛ-0,4кВ Рк8-237.
|
4
|
ЮЗЭС
|
с 09:00
до 12:00
|
Адрес: с. Абрау-Дюрсо ул. Промышленная, Морская.
Причина: Новороссийский РЭС чистка, покраска, смазка РТП А3-906 (Т-1).
|
5
|
ЮЗЭС
|
с 09:00
до 12:00
|
Адрес: с. Абрау-Дюрсо ул. Промышленная, Морская.
Причина: Приморский СУ устранение дефектов, подтяжка контактных соединений КТП А3-912 (Т-1).
|
6
|
НЭСК
|
с 08:00
до 17:00
|
Адрес: п. Алексино ул. Рыбацкая.
Причина: РП-27-ТП-145 КЛ-10кВ (откл: ТП-145, 545, 272, 547, 770) переводка КЛ-10кВ РП-27-ТП-145.
|
7
|
ЮЗЭС
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с 13:00
до 17:00
|
Адрес: ст. Натухаевская ул. Красная, Степная, Широкая, Украинская, Красного Октября, Горбатого, Гагарина, Хлеборобов, Лермонтова, пер. Малый, Узлякова, Буденого, Чкалова, Варениковская, К. Маркса, Гостогаевская, Красных Партизан, Островского, Анапская, Чкалова, Фрунзе, Курганная, проезд Курганного, Горького, Горбатого, пер. Горбатого, Ворошилова, Калинина, пер. Лесной, Гоголя, пер. Садовый, пер. Крайний, пер. Короткий, пер. Зеленый, Кутузова, пер. Горный, Восточная, Зеленая, Степная, Луговая, Шоссейная 1-3, 29-35, 20-38; х. Победа.
Причина: ВЛ-10 кВ РК-3 капитальный ремонт МВ-10 Рк-3 на ПС Раевская-110.
|
8
|
ЮЗЭС
|
с 09:00
до 13:00
|
Адрес: ст. Раевская ул. Советов 2-10, 11-15
ул. Песчаная 13-19, 8-10, ул. Партизанская 2-16, 3-7
ул. Северная, ул. Медведева 15-35, 36-62, ул. Гоголя
Причина: ТП Рк-8 234 замена трансформаторов тока, установка прибора учета.
|
9
|
ЮЗЭС
|
с 13:00
до 17:00
|
Адрес: ст. Раевская ул. Островского, Гоголя,
Щорса, Почтовая.
Причина: ТП Рк-8 249 замена трансформаторов тока, установка прибора учета.
Источник: МБУ «Безопасный город»
Категория: Новости / Экстренная новость