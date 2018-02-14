Внимание! Бактериальное увядание!

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Это заболевание вошло в единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза как отсутствующий вид на территории Евразийского экономического союза. Бактериальное увядание винограда широко распространено в Греции, Италии, Молдове, Словении, Франции, ЮАР.

Болезнь приводит к значительному снижению урожая до 80 % и сокращению долговечности виноградников. Возбудитель болезни поражает все части растения: побеги, листья, соцветия, гроздья, рукава и штамбы. Особенно чётко заболевание проявляется в годы с холодной и влажной весной.

Первые симптомы обнаруживаются на побегах лозы первого и второго года. Замедляя её рост, почки у основания побегов не распускаются, а верхние дают побеги с уродливыми, морщинистыми и хлоротичными листьями. Черешки листьев покрыты удлинёнными чёрными пятнами. Инфицированные побеги короче, гроздья на них намного мельче, чем на здоровых. Усыхание побегов распространяется снизу вверх. На междоузлиях образуются продолговатые маслянистые пятна, которые затем вздуваются и становятся мягкими на ощупь. Пятна растрескиваются, ткани никротизируются и принимают тёмно-коричневую окраску, а междоузлия покрываются глубокими трещинами. Иногда из некрозов выделяется желтоватый экссудат, состоящий из бактериальной массы. Высыхая на воздухе, экссудат образует блестящую плёнку, которая переносится ветром на здоровые лозы. При проникновении инфекции по черешкам и жилкам листья погибают. Если заражение через устья, то на листьях образуются угловатые красно-коричневые пятна. При высокой влажности воздуха на заражённых листьях появляется ярко – жёлтый экссудат.

Заражённые цветки не распускаются, чернеют и засыхают. При заражении корней замедляется рост побегов. Бактериальное увядание – сосудистое заболевание. Бактерии вызывают разрушение клеточных стенок растения и образуют камедь сначала прозрачного цвета, а затем тёмного цвета, которая закупоривает сосуды, На поперечном срезе поражённого побега можно заметить потемневшую ткань красно-коричневой окраски. Через раны и трещины камедь просачивается наружу.

В зоне распространения болезни возбудитель может быть занесён на виноградник заражёнными черенками, во время обрезки, сбора урожая, прикрытия лоз землёй. Сильнее бактериальное увядание проявляется на кремнеземных почвах и на участках, где застаивается вода. Заморозки, влажная и холодная весна способствуют вспышке инфекции. В засушливые годы заболевание проявляется слабо или протекает в скрытой форме.

Бороться с заболеванием очень сложно, заражённую лозу надо уничтожать. Для предотвращения заражения рекомендуются профилактические обработки медьсодержащими препаратами.

Распространение карантинного объекта на территории Российской Федерации может привести к большим экономическим потерям в зонах выращивания винограда.

Источник: Россельхознадзор