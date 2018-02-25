Ура! Золото наше!

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Россия после 20-летнего перерыва завоевала золотые медали в хоккейном турнире. Наши хоккеисты победили в финале 4:3 сборную команду Германии. Ребята подарили стране радость и гордость за Великую Россию, за наш флаг, за наш гимн, за нашего Президента.

Игра складывалась нелегко. Первую шайбу мы забили за полсекунды до окончания первого периода. Во втором немцы пытались навязать свою игру. Им удалось сравнять счет.

Драмотично складывался третий период. Сначала мы вышли вперед. Потом последовало две шайбы в наши ворота. За 55 секунд россияне сравняли счет. Начался оверт-тайм.

Золото завоевала Россия. Серебро - Германия. Канада стала бронзовым призером.