МЧС предупреждает...

/Экстренная новость/

В Новороссийске и Геленджике в ближайшие 26 февраля ожидается усиление северо – восточного ветра до 20-25 м/с. Температура опустится ночью до 8 градусов мороза. Днем будет минус 2 - 4. Морозы продляться два-три дня. Высота волн 13-15 дм.

Это сопровождается обледенением дорог, что увеличивает аварийность. Наверно, если у вас летняя резина, следует воздержаться от поездок в понедельник.

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