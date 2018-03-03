Сатановский рассказал о нависшей над США «большой дубине» после послания Путина Федеральному собранию...

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От политолога Евгения Сатановского поступил комментарий относительно прошедшего послания Владимира Путина Федеральному собранию, пишет «Экономика Сегодня». В интервью в прямом эфире радиостанции «Вести ФМ» он дал свой прогноз относительно реакции США на речь президента России и представленные им модели новейшего российского оружия.

Сатановский считает, что Владимир Путин таким способом «упростил работу американской разведки и немало сэкономил бюджет США в связи с этим». Теперь на Западе знают, что у России все это есть. Эксперт отмечает, что зачастую американцы стараются с нами не связываться. В пример он привел ситуацию в Югославии, когда высадка десантников в Приштине заставила немало понервничать представителей НАТО.

По словам Сатановского, после послания российского президента американцам будет непросто в первый день выйти на работу и спокойно трудиться. Он провел аналогию, что они, по всей вероятности, ощущают себя так же, как если бы у них над головой повесили большую дубину и предупредили, что если что не так, она может треснуть по голове. «Потому что надо было достать Путина до состояния, когда он это сделал очень значимой частью послания», — говорит политолог. Сатановский также напомнил, что в речи российского лидера было еще очень много интереснейших моментов и тезисов. Однако, по его словам, «это меркнет перед беспрецедентной, абсолютно открытой речью с пожеланием: живите, только отстаньте, наконец. Теперь живите с этим».

Напомним, послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоялось в четверг, 1 марта. В своей речи российский лидер затронул широкий спектр тем — от внутренних социальных проблем, состояния экономики, достижений страны до оборонного сектора. Путин обозначил векторы, в которых предстоит активно работать будущему правительству, а также наметил основные задачи и цели, которых предстоит добиться.

Источник: https://inforeactor.ru/137304-satanovskii-rasskazal-o-navisshei-nad-ssha-bolshoi-dubine-posle-poslaniya-putina-federalnomu-sobraniyu?from=push&utm_source=push