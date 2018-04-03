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Стрельба в штаб-квартире YouTube в Калифорнии: Убито 13 человек...
Люди эвакуируются из здания. Некоторые забррикодировались в кабинетах. Есть погибшие. По словам очевидцев, злоумышленник, открывший огонь, совершил самоубийство. Прибыл спецназ. Об этом поток новостей в социальных сетях.
Видят бегущих людей из офиса компании. Полицейские показывают, что они без оружия. Значит, убили не они...
Описать стрелка не могут очевидцы. "Это страшно! Это смерть!" - говорит одна сотрудница.
Многие любопытные начали снимать на телефоны вокруг события...
Ждем официальных сообщений властей США.
Источник: Телеграм
Категория: Новости / Экстренная новость