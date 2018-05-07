Ну, умеют удивлять в Правительстве!

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По непроверенной информации из коридоров Думы, Медведев предложил новый состав Правительства для обсуждения на фракции партии "Единая Россия". Есть сенсации! В первую очередь по Мутко. Нет в составе Рогозина, Дворковича, Шувалова, Хлопонина, Трутнева, Приходько!

Дмитрий Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" огласил кадровые предложения по руководящему составу нового Правительства РФ: