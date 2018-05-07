Ну, умеют удивлять в Правительстве!
По непроверенной информации из коридоров Думы, Медведев предложил новый состав Правительства для обсуждения на фракции партии "Единая Россия". Есть сенсации! В первую очередь по Мутко. Нет в составе Рогозина, Дворковича, Шувалова, Хлопонина, Трутнева, Приходько!
Дмитрий Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" огласил кадровые предложения по руководящему составу нового Правительства РФ:
Первый заместитель - Антон Силуанов (экономика и финансы)
Социальная сфера - Татьяна Голикова
Сельское хозяйство - Алексей Гордеев
Энергетика + промышленность - Дмитрий Козак
Культура и Спорт - Ольга Голодец
Строительство - Виталий Мутко
Цифровая экономика, транспорт и связь - Максим Акимов
Обороная промышленность - Юрий Борисов
Аппарат Правительства- Константин Чуйченко.
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