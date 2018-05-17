Путин встретился с Асадом

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На два часа олимпийская столица стала в центре внимания политического бомонда мира.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин встретился с Президентом Сирии Башаром Асадом в Сочи.

«Сегодня в Сочи состоялись переговоры Президента России Путина с Президентом Сирийской арабской республики Башаром Асадом», — сказал Песков.

По его словам, Асад нанес рабочий визит в Сочи. Владимир Путин поздравил его с успехами в борьбе с террористами. Также Асад сообщил о готовности к началу политического урегулирования в Сирии.

Предыдущая встреча Президентов России и Сирии прошла в Сочи в ноябре 2017 года.

Источник: РИА «Новости»