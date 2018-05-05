Медиагруппа «Россия сегодня» и Delivery Club запускают гид для футбольных болельщиков

/ЧМ 2018/

Медиагруппа «Россия сегодня» и сервис доставки еды «Delivery Club» создали совместный проект для любителей футбола.

На флагмане медиагруппы ria.ru опубликован удобный путеводитель по городам главного спортивного события этого лета. Путеводитель рассказывает об интересных туристических местах, о новых спортивных объектах, а также помогает болельщикам определиться с тем, где поесть в незнакомом городе. В каждом из городов - Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Казани, Саранске, Самаре, Волгограде, Нижнем Новгороде, Сочи и Калининграде - определен перечень самых интересных ресторанов по версии Delivery Club – пользователей и экспертов компании. Совместный проект медиагруппы и сервиса доставки еды продлится до конца июля.

Дина Талыпова, пресс-секретарь Delivery Club: «РИА Новости – крупнейшее информационное агентство России, и мы очень рады нашему сотрудничеству. Данный проект возможен только с сильным партнером - обладателем серьезной экспертизы. Delivery Club выступает гастрономическим экспертом в проекте – сервис представлен в 97 городах России и может рассказать о достойных ресторанах. Мы надеемся, что полезный контент и совместные ресурсы РИА Новости и Delivery Club обеспечат проекту широкий охват».

В период проведения соревнований международного уровня хорошие рестораны всегда переполнены. Лучше делать бронь стола заранее или воспользоваться доставкой «в два клика». В этих городах Delivery Club предлагает доставку из ресторанов гида (исключением является Саранск, где сервис сейчас не представлен).