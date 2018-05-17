Сборная России осталась на 66-м месте в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных. Сборная России осталась на 66-м месте.

На три строчки поднялась сборная Саудовской Аравии (67-е место), будущий соперник России на ЧМ-2018.

Рейтинг ФИФА:

1 (1). Германия – 1544 очка

2 (2). Бразилия – 1384

3 (3). Бельгия — 1346

4 (4). Португалия — 1306

5 (5). Аргентина — 1254

6 (6). Швейцария — 1179

7 (7). Франция — 1166

8 (8). Испания — 1162

9 (9). Чили — 1146

10 (10). Польша — 1128

…

17 (17). Уругвай — 976

46 (46). Египет — 636

66 (66). Россия — 493

67 (70). Саудовская Аравия — 462