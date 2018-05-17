/ЧМ 2018/
Сборная России осталась на 66-м месте в рейтинге ФИФА
ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных. Сборная России осталась на 66-м месте.
На три строчки поднялась сборная Саудовской Аравии (67-е место), будущий соперник России на ЧМ-2018.
Рейтинг ФИФА:
1 (1). Германия – 1544 очка
2 (2). Бразилия – 1384
3 (3). Бельгия — 1346
4 (4). Португалия — 1306
5 (5). Аргентина — 1254
6 (6). Швейцария — 1179
7 (7). Франция — 1166
8 (8). Испания — 1162
9 (9). Чили — 1146
10 (10). Польша — 1128
…
17 (17). Уругвай — 976
46 (46). Египет — 636
66 (66). Россия — 493
67 (70). Саудовская Аравия — 462
Источник: https://www.sports.ru/football/1063247521.html?ext=subscribe