/ЧМ 2018/

Сборная России осталась на 66-м месте в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных. Сборная России осталась на 66-м месте.

 

На три строчки поднялась сборная Саудовской Аравии (67-е место), будущий соперник России на ЧМ-2018. 

Рейтинг ФИФА: 

1 (1). Германия – 1544 очка 

2 (2). Бразилия – 1384 

3 (3). Бельгия — 1346 

4 (4). Португалия — 1306 

5 (5). Аргентина — 1254 

6 (6). Швейцария — 1179 

7 (7). Франция — 1166 

8 (8). Испания — 1162 

9 (9). Чили — 1146 

10 (10). Польша — 1128 

… 

17 (17). Уругвай — 976 

46 (46). Египет — 636 

66 (66). Россия — 493 

67 (70). Саудовская Аравия — 462

Источник: https://www.sports.ru/football/1063247521.html?ext=subscribe

Другие новости по теме:

Категория: Новости / ЧМ 2018

Просмотров: 74 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Юрий Поляков поручил усилить работы на пляжных территориях

В Краснодаре няня признана виновной в убийстве малолетнего мальчика

В Крымском районе двое несовершеннолетних подозреваются в разбойном нападении на пенсионерку

Форум «Среда для жизни: все о жилье» откроется 18 мая в Калининграде

Расписание поста в Рамадан для всех