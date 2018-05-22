Проект «Футбол в искусстве»

/ЧМ 2018/

В преддверии самого ожидаемого события в стране - ЧМ-2018, Благотворительный фонд «Воскръсение» при поддержке партнеров реализует проект, который поможет создать вокруг главного футбольного мероприятия, культурную атмосферу.

С 9 июня по 22 июля в Москве пройдет выставка «Football in art». Она направлена на то, чтобы показать как перекликаются спорт и искусство.

Идея проекта - передать через, представленные на выставке картины, инсталляции и арт-фото, отношение к спорту, отразить восприятие игры и спортивного азарта.

22 мая состоится пресс-мероприятие, на котором пройдет:

• Презентация проекта и рассказ куратора;

• Знакомство с художниками, которые представят свои работы на выставке (в рамках «Football in art» к показу представлены миксы поп-арта смешанного с стрит-артом, гигантские инсталляции с визуальными эффектами, арт-фото, перформенсы, академическая живопись, частная коллекция из историй побед от легенды футбола Пеле)

• Презентация программы «Лето в квадрате». В ней задействуют учеников из 11 лучших школ Москвы;

В ходе пресс-конференции выступят:

?? 1. Воскресенский Евгений Александрович – Основатель БФ «Воскръсение»

?? 2. Андреева Татьяна Андреевна – Создатель проекта «Sport Art Cup»

?? 3. Каплан Дмитрий Дмитриевич – Управляющий партнер агенства Plan-B

?? 4. Трегубов Виктор Павлович – Член правления «Московский Фонд Мира»

?? 5. Гладкова Светлана Афанасьевна – Директор Департамента государственной политики Союза, советник президента Союза

?? 6. Хайрулин Рафик Сийярович – Руководитель структурного подразделения Департамента образования города Москвы «Центр патриотического воспитания и школьного спорта»

?? 7 Дмитриев Валерий Марксович - Учредитель, Председатель Представительства WIS в РФ – «Императорское Общество России»

Мероприятие пройдет в здании Гостиного двора в офисе Союза НКО по адресу : г. Москва, ул. Ильинка, д.4

Партнеры мероприятия: Министерство спорта, Департамент координации подготовки к Чемпионату мира, Департамент образования, Императорское Общество России, Рекламное агенство Plan-B, региональный благотворительный общественный фонд «МОСКОВСКИЙ ФОНД МИРА», Ангар-Авто, парк «Сокольники» и парк «Зарядье».

Общенациональный союз НКО выступает в роли партнера мероприятия и оказывает информационную поддержку проекта.