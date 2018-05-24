Городские пресс-центры готовятся принять свыше 5 000 журналистов  в ходе чемпионата мира по футболу

/ЧМ 2018/

Число заявок на аккредитацию в городские пресс-центры одиннадцати городов, принимающих матчи чемпионата мира по футболу-2018, увеличилось почти втрое - с момента старта приема их подали более 5 000 представителей СМИ, как российских, так и зарубежных.

Освещать околофутбольные события во время чемпионата собираются представители прессы из почти 30 стран мира, от Аргентины и Бразилии до Китая и Японии. Среди россиян, судя по числу поданных заявок, наиболее активно работать во время мундиаля будут СМИ из Москвы, Ростова-на-Дону, Казани, Санкт-Петербурга, Сочи и Саранск.

Крупнейшее информационное агентство «Россия сегодня» выступает оператором городских мультимедийных пресс-центров для российских и зарубежных СМИ во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Главное международное футбольное событие пройдёт в одиннадцати городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Городские пресс-центры помогут журналистам в освещении культурных и околоспортивных событий, происходящих в регионе и городе на фоне проведения матчей мундиаля. Аналогичные пресс-центры Агентство успешно организовало во время кубка Конфедераций в 2017 году и во время Олимпийских зимних игр в Сочи в 2014 году.

Ежедневно команда «Россия сегодня» будет предлагать аккредитованным в пресс-центре журналистам насыщенную деловую и культурную программу: пресс-конференции и брифинги с участием руководителей города и региона, представителей туристической отрасли, звёзд культуры и искусства, будут организованы мастер-классы и посещение музеев. На площадках пресс-центров представители СМИ получат возможность пользоваться оборудованными рабочими местами, бесплатным Wi-Fi, локерами и смогут смотреть матчи. Кроме того, в пресс-центрах будут организованы презентационные зоны регионов, принимающих матчи чемпионата, а также обширная экскурсионная программа для журналистов.

Доступ в пресс-центры будет осуществляться по аккредитации на сайте https://footballcitymediacenter.ru/. Аккредитация закрывается 30 мая 2018 года.

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Источник: Пресс-служба МИА «Россия сегодня»