В Выселковском районе по инициативе прокуратуры 43 муниципальных служащих и 20 руководителей муниципальных учреждений за нарушения законодательства привлечены к дисциплинарной ответственности

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Прокуратура Выселковского района провела проверку достоверности предоставления муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Установлено, что муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений предоставлены неполные и недостоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, что свидетельствует о несоблюдении Федерального закона «О противодействии коррупции».

В частности, установлены факты сокрытия должностными лицами доходах в сумме более 3,7 млн рублей, наличии в собственности 15 земельных участков, общей площадью свыше 69 тыс. кв. м, 7 жилых домов, 2 квартир, 4 автомобилей, а также 7 земельных участках, в том числе сельскохозяйственного назначения находящихся в пользовании, общей площадью более 200 тыс. кв. м.

В связи с выявленными нарушениями прокурором района главам 10 муниципальных образований сельских поселений и главе муниципального образования Выселковский район внесены представления об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 43 муниципальных служащих и 20 руководителей муниципальных учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-vyselkovskom-rayone-po-iniciative-prokuratury-43